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Україна, Білорусь, Молдова та УНЗ ООН спільно боротимуться з відмиванням грошей

Україна, Білорусь, Молдова та УНЗ ООН спільно боротимуться з відмиванням грошей

Київ • УНН

 • 7730 перегляди

КИЇВ. 15 березня. УНН. Україна спільно з Білоруссю, Молдовою та Управлінням з наркотиків та злочинності Організації Об’єднаних Націй (УНЗ ООН) координуватиме зусилля для руйнування незаконних фінансових потоків. Про це повідомив в.о. голови Державної фіскальної служби Мирослав Продан, передає УНН з посиланням на ДФС.

“Україна сьогодні активно долучається до новітніх методів боротьби зі злочинністю на кордоні. Проте ефективне їх впровадження неможливе без дієвого співробітництва із сусідніми країнами. Впевнений, що розроблена керівниками УНЗ стратегія партнерства для України, Білорусі та Молдови дозволить вивести наше співробітництво на більш високий рівень”, — наголосив Продан.

Стратегічна рамкова програма УНЗ ООН для країн Східної Європи до 2020 року містить дорожню карту для надання необхідної експертизи, технічних інструментів та консультативних послуг для посилення національних та регіональних можливостей з метою запобігання та протидії організованій злочинності, відмиванню коштів, корупції, незаконним наркотичним засобам та торгівлі людьми.

Однією із загроз, яка стоїть перед Східною Європою, є відмивання грошей та фінансування тероризму. Фінансові системи Білорусі, Молдови та України інтегровані у світову фінансову систему і повинні бути захищені від нових загроз.
Саме тому руйнування незаконних фінансових потоків є одним з найефективніших способів ліквідації організованої злочинності та терористичних мереж.

Як вважають представники УНЗ ООН, для боротьби з незаконними фінансовими потоками необхідне належне законодавство по боротьбі з відмиванням грошей, ефективна співпраця з іноземними партнерами та, що найважливіше, наявність кваліфікованих фінансових дослідників.

Нагадаємо, перший підрозділ припортового контролю в Україні, створений у рамках Глобальної програми по контролю за контейнерами (Container Control Programme, CCP), розпочав роботу в Одеському порту.

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