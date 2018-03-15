Украина, Беларусь, Молдова и УНП ООН начнут вместе бороться с отмыванием денег

КИЕВ. 15 марта. УНН. Украина совместно с Беларусью, Молдовой и Управлением по наркотикам и преступности Организации Объединенных Наций (УНП ООН) будут координировать усилия для разрушения незаконных финансовых потоков. Об этом сообщил и.о. председателя Государственной фискальной службы Мирослав Продан, передает УНН со ссылкой на ГФС.