Украина, Беларусь, Молдова и УНП ООН начнут вместе бороться с отмыванием денег
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. Украина совместно с Беларусью, Молдовой и Управлением по наркотикам и преступности Организации Объединенных Наций (УНП ООН) будут координировать усилия для разрушения незаконных финансовых потоков. Об этом сообщил и.о. председателя Государственной фискальной службы Мирослав Продан, передает УНН со ссылкой на ГФС.
“Украина сегодня активно приобщается к новейшим методам борьбы с преступностью на границе. Однако эффективное их использование невозможно без эффективного сотрудничества с соседними странами. Уверен, что разработанная руководителями УНП стратегия партнерства для Украины, Беларуси и Молдовы позволит вывести наше сотрудничество на более высокий уровень”, - подчеркнул Продан.
Стратегическая рамочная программа УНП ООН для стран Восточной Европы до 2020 года содержит дорожную карту для оказания необходимой экспертизы, технических инструментов и консультативных услуг для усиления национальных и региональных возможностей с целью предотвращения и противодействия организованной преступности, отмыванию средств, коррупции, незаконным наркотическим средствам и торговле людьми.
Одной из угроз, которая стоит перед Восточной Европой, является отмывание денег и финансирование терроризма. Финансовые системы Беларуси, Молдовы и Украины интегрированы в мировую финансовую систему и должны быть защищены от новых угроз.
Именно поэтому разрушение незаконных финансовых потоков является одним из самых эффективных способов ликвидации организованной преступности и террористических сетей.
Как считают представители УНП ООН, для борьбы с незаконными финансовыми потоками необходимо надлежащее законодательство по борьбе с отмыванием денег, эффективное сотрудничество с иностранными партнерами и, что самое важное, наличие квалифицированных финансовых исследователей.
Напомним, первое подразделение припортового контроля в Украине, созданное в рамках Глобальной программы по контролю за контейнерами (Container Control Programme, CCP), начало работу в Одесском порту.