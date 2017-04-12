"Укравтодор" планує запровадити "чорний список" підрядників за неусунення дефектів на дорогах - С.Новак
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. Голова "Укравтодору" Славомір Новак повідомив, що підприємство планує запровадити "чорний список" підрядників, які не усунуть дефекти на дорогах, на яких здійснювали ремонт. Про це він сказав на засіданні уряду, передає кореспондент УНН.
"Ми міняємо підхід і приділяємо більше уваги якості. Відповідальність за технічні дефекти на 100% ляже по країні на підрядників. Наші служби в областях отримують наші зауваження і матеріали, в тому числі, фото з описом перевірених доріг із зобов'язанням для підрядників виправити дефекти. Ми плануємо зробити "чорний список", в який внесемо тих підрядників, які не виправлять дефекти", - розповів він.
За словами С.Новака, дефекти можуть з'являтися на автошляхах, але їхнє усунення є справою підрядників в обов'язковому порядку.
Голова "Укавтодору" також розповів, що підприємство хоче імплементувати європейський досвід моніторингу якості виконаних робіт, який передбачає три рівні моніторингу якості.
Нагадаємо, очільник уряду В.Гройсман заявив, що 95% українських доріг - у трагічному стані.