"Укравтодор" планує запровадити "чорний список" підрядників за неусунення дефектів на дорогах - С.Новак

"Ми міняємо підхід і приділяємо більше уваги якості. Відповідальність за технічні дефекти на 100% ляже по країні на підрядників. Наші служби в областях отримують наші зауваження і матеріали, в тому числі, фото з описом перевірених доріг із зобов'язанням для підрядників виправити дефекти. Ми плануємо зробити "чорний список", в який внесемо тих підрядників, які не виправлять дефекти", - розповів він.

За словами С.Новака, дефекти можуть з'являтися на автошляхах, але їхнє усунення є справою підрядників в обов'язковому порядку.

Голова "Укавтодору" також розповів, що підприємство хоче імплементувати європейський досвід моніторингу якості виконаних робіт, який передбачає три рівні моніторингу якості.

Нагадаємо, очільник уряду В.Гройсман заявив, що 95% українських доріг - у трагічному стані.