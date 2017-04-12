"Укравтодор" планирует создать "черный список" подрядчиков за неустранение дефектов на дорогах - С.Новак

"Мы меняем подход и уделяем больше внимания качеству. Ответственность за технические дефекты на 100% ляжет по стране на подрядчиков. Наши службы в областях получают наши замечания и материалы, в том числе, фото с описанием проверенных дорог с обязательством для подрядчиков исправить дефекты. Мы планируем сделать "черный список", в который внесем тех подрядчиков, которые не исправят дефекты", - рассказал он.

По словам С.Новака, дефекты могут появляться на дорогах, но за их устранение отвечает подрядчик в обязательном порядке.

Глава "Укавтодора" также рассказал, что предприятие хочет имплементировать европейский опыт мониторинга качества выполненных работ, который предусматривает три уровня мониторинга качества.

Напомним, глава правительства В.Гройсман заявил, что 95% украинских дорог - в трагическом состоянии.