"Укравтодор" планирует создать "черный список" подрядчиков за неустранение дефектов на дорогах - С.Новак
Киев • УНН
КИЕВ. 12 апреля. УНН. Глава "Укравтодора" Славомир Новак сообщил, что предприятие планирует создать "черный список" подрядчиков, которые не устранят дефекты на дорогах, на которых осуществляли ремонт. Об этом он сказал на заседании правительства, передает корреспондент УНН.
"Мы меняем подход и уделяем больше внимания качеству. Ответственность за технические дефекты на 100% ляжет по стране на подрядчиков. Наши службы в областях получают наши замечания и материалы, в том числе, фото с описанием проверенных дорог с обязательством для подрядчиков исправить дефекты. Мы планируем сделать "черный список", в который внесем тех подрядчиков, которые не исправят дефекты", - рассказал он.
По словам С.Новака, дефекты могут появляться на дорогах, но за их устранение отвечает подрядчик в обязательном порядке.
Глава "Укавтодора" также рассказал, что предприятие хочет имплементировать европейский опыт мониторинга качества выполненных работ, который предусматривает три уровня мониторинга качества.
Напомним, глава правительства В.Гройсман заявил, что 95% украинских дорог - в трагическом состоянии.