Угорський депутат побажав Польщі повернути спільний кордон з Угорщиною: у МЗС України відреагували

Цитата

"Заклик угорського депутата Ласло Тороцкая до перегляду державних кордонів є неприйнятним. Закликаємо уряд Угорщини засудити такі безвідповідальні висловлювання, які підважують двосторонні відносини та не відповідають духу добросусідства", - написав Ніколенко.

Контекст

Крайній правий депутат угорського парламенту Ласло Тороцкай побажав Польщі з нагоди Дня незалежності знову мати спільний кордон із Угорщиною.



Тороцкай у Twitter побажав Польщі, щоб вони незабаром "знову зустрілися на спільному польсько-угорському кордоні".

Твіт він проілюстрував фотографією, зробленою після захоплення Угорщиною Закарпаття у 1939 році, де поляк і угорець тиснуть руку біля прикордонного стовпа.