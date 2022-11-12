Угорський депутат побажав Польщі повернути спільний кордон з Угорщиною: у МЗС України відреагували
Київ • УНН
КИЇВ. 12 листопада. УНН. Речник МЗС Олег Ніколенко закликав угорський уряд засудити заяви депутата Ласло Тороцкая, який побажав Польщі на День незалежності повернути спільний кордон з Угорщиною, передає УНН.
Цитата
"Заклик угорського депутата Ласло Тороцкая до перегляду державних кордонів є неприйнятним. Закликаємо уряд Угорщини засудити такі безвідповідальні висловлювання, які підважують двосторонні відносини та не відповідають духу добросусідства", - написав Ніколенко.
Контекст
Крайній правий депутат угорського парламенту Ласло Тороцкай побажав Польщі з нагоди Дня незалежності знову мати спільний кордон із Угорщиною.
Тороцкай у Twitter побажав Польщі, щоб вони незабаром "знову зустрілися на спільному польсько-угорському кордоні".
Твіт він проілюстрував фотографією, зробленою після захоплення Угорщиною Закарпаття у 1939 році, де поляк і угорець тиснуть руку біля прикордонного стовпа.