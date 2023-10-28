Угорщина готова влаштувати у себе майданчик для переговорів між рф та Україною
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Угорщина готова стати майданчиком для переговорів представників москви і Києва, в разі зацікавленості відповідних сторін. Про це повідомив росЗМІ міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, передає УНН.
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Угорщина готова прийняти у себе переговори представників москви і Києва, якщо вони побажають цього, заявив в інтерв'ю росЗМІ глава угорського МЗС Петер Сійярто. Головний дипломат Угорщини також наголосив, що якщо Будапешт отримає такий запит, то позитивна відповідь надійде негайно.
За словами Сійярто, він розмовляв з головою російського мзс лавровим і запропонував як місце проведення переговорів Угорщину.
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"Неупереджене, неупереджене, безпечне місце, яке гарантуватиме всім їм рівні умови гри і безпечні умови. Ця наша пропозиція все ще актуальна", - додав Сіярто.
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Нагадаємо
Раніше УНН повідомляв про те, як Віктор Орбан заявив у четвер, що “пишається” своїми контактами з президентом росії путіним.
Тим часом в ЄС очікують все більше проблем з Будапештом.
Як повідомив The Guardian високопоставлений європейський дипломат на умовах анонімності, нещодавня зустріч Орбана з путіним у Пекіні, і риторика угорського прем’єра — “викликає питання про те, чи можемо ми все ще довіряти цій країні як союзнику та партнеру”.