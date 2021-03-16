Углава може стати в.о. директора НАБУ, але є нюанси
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Кабінет міністрів в особі міністра юстиції Дениса Малюська подав до Верховної Ради законопроект, яким запропонував звільнити директора НАБУ Артема Ситника, повідомляє УНН.
Цитата:
"На виконання Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 51 народного депутата України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Указу Президента України "Про призначення А. Ситника Директором Національного антикорупційного бюро України" від 28 серпня 2020 року № 9-р/2020 проектом Закону пропонується встановити, що з дня набрання ним чинності повноваження Директора Національного антикорупційного бюро України достроково припиняються та розпочинається формування Конкурсної комісії і конкурс на зайняття посади Директора Національного бюро", - вказано у пояснювальній записці.
До призначення нового директора в.о. Директора НАБУ пропонується призначити першого заступника - сьогодні це Гізо Углава.
Доповнення
Стосовно Гізо Углави набирає обертів скандал з причетністю до протиправних схем в "Укрзалізниці" і доведенні державної компанії до банкрутства. Його разом з детективом Денисом Гюльмагомедов пов’язують з бізнес-схемами на чолі з Міхеїлом Саакашвілі та "Індустріальної групи Грузії", яка заробляє на українській залізниці та порту, зокрема завдяки підопічному Саакашвілі менеджменту "Укрзалізниці" в особі Володимира Жмака та Іраклі Езугбая.
Нині схеми на "Укрзалізниці" вивчає Тимчасова слідча комісія, яка планує заслухати правоохоронні органи, які наглядали за "УЗ", зокрема НАБУ, яке мало меморандум з "Укрзалізницею" щодо спільної боротьби з корупцією.