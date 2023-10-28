Учені знаходять докази, що Марс був покритий річками
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Нині поверхня Марса - це простір пустельних рівнин і кратерів, вкритих червонястим пилом оксиду заліза. А в далекому минулому могло бути інакше, пише Futurism, передає УНН.
Принаймні так кажуть учені з Університету штату Пенсільванія у США, які стверджують, що виявили докази того, що Червона планета колись була домом для багатьох річок.
Деталі
Дослідники, що опублікували свої висновки в журналі Geophysical Research Letters, змоделювали ерозію поверхні Марса з плином часу, використовуючи дані марсохода NASA Curiosity, супутникові зображення та навіть сканування шарів відкладень на морському дні Мексиканської затоки.
Моделювання виявило особливості ландшафту, підозріло схожі на форми рельєфу «лава і ніс» - тип кратера, який зустрічається по всьому Марсу. В цілому отримані дані дозволяють припустити, що кратери є еродованими руслами річок з водного минулого Марса.
"Ми знаходимо докази того, що Марс, ймовірно, був планетою річок, - сказав у своїй заяві професор геологічних наук з штату Пенсільванія та провідний автор дослідження Бенджамін Карденас. - Ми бачимо ознаки цього по всій планеті".
Це не єдине дослідження далекого минулого Червоної планети цього року. Французькі вчені опублікували дослідження, в якому йдеться про те, що марсіанський вулкан Олімп має ознаки того, що це міг бути острів, оточений водою, а апарат NASA Curiosity виявив докази стародавніх водних брижів на поверхні планети. Марсохід агентства Perseverance також виявив ознаки швидкої річки, що існувала мільярди років тому.
Доповнення
Виявлення свідчень присутності води в минулому та сьогоденні на Марсі, зазначає видання, є важливим, оскільки це ще більше зміцнює уявлення про те, що Земля - не єдине місце з умовами, у яких зародилося життя. Досі жодні докази на Марсі не вказували прямо на позаземне життя, але поступово приходить розуміння, що такий потенціал існував.
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