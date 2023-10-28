Ученые находят доказательства, что Марс был покрыт реками

По крайней мере так говорят ученые из Университета штата Пенсильвания в США, которые утверждают, что обнаружили доказательства того, что Красная планета когда-то была домом для многих рек.

Детали

Исследователи, опубликовавшие свои выводы в журнале Geophysical Research Letters, смоделировали эрозию поверхности Марса с течением времени, используя данные марсохода NASA Curiosity, спутниковые изображения и даже сканирование слоев отложений на морском дне Мексиканского залива.

Моделирование выявило особенности ландшафта, подозрительно похожие на формы рельефа «лава и нос» - тип кратера, который встречается по всему Марсу. В целом полученные данные позволяют предположить, что кратеры являются эродированными руслами рек из водного прошлого Марса.

"Мы находим доказательства того, что Марс, вероятно, был планетой рек, - сказал в своем заявлении профессор геологических наук из штата Пенсильвания и ведущий автор исследования Бенджамин Карденас. - Мы видим признаки этого по всей планете".

Это не единственное исследование далекого прошлого Красной планеты в этом году. Французские ученые опубликовали исследование, в котором говорится о том, что марсианский вулкан Олимп имеет признаки того, что это мог быть остров, окруженный водой, а аппарат NASA Curiosity обнаружил доказательства древних водных брызг на поверхности планеты. Марсоход агентства Perseverance также обнаружил признаки быстрой реки, существовавшей миллиарды лет назад.

Дополнение

Обнаружение свидетельств присутствия воды в прошлом и настоящем на Марсе, отмечает издание, является важным, поскольку это еще больше укрепляет представление о том, что Земля - не единственное место с условиями, в которых зародилась жизнь. До сих пор никакие доказательства на Марсе не указывали прямо на внеземную жизнь, но постепенно приходит понимание, что такой потенциал существовал.

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