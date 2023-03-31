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Учасники Бучанського саміту уклали декларацію щодо відповідальності росії за скоєні в Україні злочини

Учасники Бучанського саміту уклали декларацію щодо відповідальності росії за скоєні в Україні злочини

Київ • УНН

 • 321873 перегляди

КИЇВ. 31 березня. УНН. Сьогодні, 31 березня, за підсумками Бучанського саміту підписано декларацію про відповідальність російських військових за злочини в Україні. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Офісу президента.

Деталі 

Учасники саміту рішуче засудили тяжкі злочини за міжнародним правом, які були скоєні на території України, включно з масовими вбивствами в Бучі, які стали символом жахіть російської агресії, і висловили підтримку зусиль прокурора Міжнародного кримінального суду та вдячність за виняткову та важливу діяльність МКС у забезпеченні притягнення до відповідальності винних і запобіганні їхній безкарності.

У декларації висловлено підтримку зусиль держав, зокрема України, щодо розслідування та кримінального переслідування у межах їхніх юрисдикцій злочинів, скоєних на території України або проти України відповідно до національного законодавства та міжнародного права; Учасники саміту підтримали створення міжнародного механізму з компенсації шкоди чи збитків, завданих унаслідок міжнародно-протиправних дій рф в Україні або проти України, та підтримали створення міжнародного механізму реєстру збитків, який здійснюватиме документування доказів та скарг щодо завдання шкоди або збитків усім зацікавленим фізичним і юридичним особам, а також Україні.

Також декларації наголошується на необхідності забезпечення повної відповідальності за найтяжчі злочини за міжнародним правом, скоєні на території України, шляхом проведення належного, справедливого й незалежного розслідування та кримінального переслідування на національному або міжнародному рівнях, і підкреслено необхідність продовження здійснення практичних кроків для досягнення цієї мети задля забезпечення справедливості для всіх жертв і запобігання майбутнім злочинам.

Доповнення 

У Бучанському саміті брали участь прем'єр-міністри Словаччини Едуард Гегер, Словенії Роберт Голоб та Хорватії Андрій Пленкович і президент Молдови Майя Санду та президент України Володимир Зеленський.

Саміт було проведено у річницю деокупації Бучі.

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