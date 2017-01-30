Учасникам перестрілки на Рівненщині сьогодні оберуть міру запобіжного заходу

Попередньо встановлено, що поблизу місцевого магазину в селі Люхча четверо невідомих чоловіків здійснили збройний напад на двох місцевих жителів та відібрали у них пакет з бурштином вагою 10 кілограмів. Під час розбою один з нападників здійснив постріл з вогнепальної зброї та смертельно поранив селянина. Останній помер в кареті швидкої допомоги. Нападників затримали у селі Бармаки Рівненського району. Останні, а їх виявилося 5 - усі жителі Житомирської області, перебували в автомобілі «Форд» на території однієї з автозаправок. У нападників вилучено 4 одиниці зброї та набої до неї, а також 8 кг каміння бурштину.

На сьогодні слідчими поліції за погодженням з процесуальним керівником у кримінальному провадженні повідомлено про підозру чотирьом особам у вчиненні у вчиненні кримінального правопорушення, що передбачене ч. 4 ст. 187 Кримінального Кодексу України (розбій), із них одній особі повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 115 Кримінального Кодексу України (умисне вбивство). Санкцією ч.4 ст. 187 передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від 8 до 15 років із конфіскацією майна; санкцією ч.2 ст. 115 передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічного позбавлення волі із конфіскацією майна.

Як повідомляв УНН, поліція затримала п’ятьох осіб, причетних до вбивства на Рівненщині.