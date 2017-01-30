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Участникам перестрелки в Ровенской области сегодня изберут меру пресечения

Киев • УНН

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РОВНО-КИЕВ. 30 января. УНН. Прокуратура настаивает, чтобы четырех из пяти нападавших, которых подозревают в вооруженном нападении и в умышленном убийстве жителя села Люхча Сарненского района Ровенской области, взяли под стражу. Сегодня городской суд Ровно выбирает мужчинам меру пресечения. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры области.

Предварительно установлено, что вблизи местного магазина в селе Люхча четверо неизвестных мужчин совершили вооруженное нападение на двух местных жителей и отобрали у них пакет с янтарем весом 10 килограммов. Во время разбоя один из нападавших выстрелил из огнестрельного оружия и смертельно ранил селянина. Последний умер в карете скорой помощи. Нападавших задержали в селе Бармаки Ровенского района. Последнии, а их оказалось 5 - все жители Житомирской области, находились в автомобиле «Форд» на территории одной из автозаправок. У нападавших изъято 4 единицы оружия и боеприпасы, а также 8 кг камней янтаря.

Сегодня следователями полиции по согласованию с процессуальным руководителем в уголовном производстве сообщено о подозрении четырем лицам в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 187 Уголовного кодекса Украины (разбой), из них одному лицу сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Санкцией ч.4 ст. 187 предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет с конфискацией имущества; санкцией ч.2 ст. 115 предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Как сообщал УНН, полиция задержала пять человек, причастных к убийству в Ровенской области .

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