Учасник АТО з Кременчука напередодні Нового року отримав квартиру

Квартира була придбана за кошти державного та міського бюджетів, розташована в новобудові в центрі міста на вул. Перемоги, 10.

Цей варіант повністю влаштував сім’ю Саленків, оскільки в будинку та самій квартирі створені всі належні умови для проживання людини з обмеженими фізичними можливостями.