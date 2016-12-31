Учасник АТО з Кременчука напередодні Нового року отримав квартиру
Київ • УНН
ПОЛТАВА-КИЇВ. 31 грудня. УНН. Вчора, 30 грудня, міський голова Кременчука вручив ордер і ключі від квартири родині учасника АТО Євгена Саленка, повідомили УНН-Центр у Кременчуцькій міській раді.
Квартира була придбана за кошти державного та міського бюджетів, розташована в новобудові в центрі міста на вул. Перемоги, 10.
Цей варіант повністю влаштував сім’ю Саленків, оскільки в будинку та самій квартирі створені всі належні умови для проживання людини з обмеженими фізичними можливостями.