Участник АТО из Кременчуга накануне Нового года получил квартиру
Киев • УНН
ПОЛТАВА-КИЕВ. 31 декабря. УНН. Вчера, 30 декабря, мэр Кременчуга вручил ордер и ключи от квартиры семье участника АТО Евгения Саленко, сообщили УНН-Центр в Кременчугском городском совете.
Квартира была приобретена за средства государственного и городского бюджетов, расположена в новостройке в центре города на ул. Победы, 10.
Этот вариант полностью устроил семью Саленко, поскольку в доме и самой квартире созданы все условия для проживания человека с ограниченными физическими возможностями.