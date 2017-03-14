Учасник АТО влаштував стрілянину на залізничному вокзалі у Хмельницькому
Київ • УНН
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 14 березня. УНН. У Хмельницькому на залізничному вокзалі учасник АТО влаштував стрілянину. Про це УНН повідомили у поліції.
За інформацією поліції, на залізничному вокзалі "Хмельницький-пасажирський" учасник АТО стріляв із пістолета марки "Флобер" у приміщенні вокзалу.
"Чоловіка затримали", - повідомили правоохоронці.
За попередньою інформацією, ніхто з громадян не постраждав. Слідчо-оперативна група працює на місці події.
Як стало відомо УНН, стрілком виявився 31-річний військовослужбовець ЗСУ. За інформацією патрульної поліції міста, "він проходив лікування у військовому шпиталі. Мав їхати до Запоріжжя. Чоловік перебував у стані алкогольного сп'яніння. Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини події".
Нагадаємо, у Києві біля ринку у двох чоловіків виник конфлікт, внаслідок чого один із них дістав із сумки пістолет та вистрілив у опонента. За даним фактом розпочато досудове розслідування.