Учасник АТО влаштував стрілянину на залізничному вокзалі у Хмельницькому

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Київ • УНН

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ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 14 березня. УНН. У Хмельницькому на залізничному вокзалі учасник АТО влаштував стрілянину. Про це УНН повідомили у поліції.

За інформацією поліції, на залізничному вокзалі "Хмельницький-пасажирський" учасник АТО стріляв із пістолета марки "Флобер" у приміщенні вокзалу.

"Чоловіка затримали", - повідомили правоохоронці.

За попередньою інформацією, ніхто з громадян не постраждав. Слідчо-оперативна група працює на місці події.

Як стало відомо УНН, стрілком виявився 31-річний військовослужбовець ЗСУ. За інформацією патрульної поліції міста, "він проходив лікування у військовому шпиталі. Мав їхати до Запоріжжя. Чоловік перебував у стані алкогольного сп'яніння. Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини події".

Нагадаємо, у Києві біля ринку у двох чоловіків виник конфлікт, внаслідок чого один із них дістав із сумки пістолет та вистрілив у опонента. За даним фактом розпочато досудове розслідування.

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