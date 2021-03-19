У ЗСУ зафіксовано ще один летальний випадок через COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. У Збройних Силах України зафіксовано 52 летальний випадок від ускладнень викликаних гострою респіраторною хворобою COVID-19 та 223 нових випадків захворювання на коронавірус. Про це повідомляє УНН із посиланням на дані Командування Медичних сил ЗСУ.
Цитата
“Станом на 10:00 19 березня в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє 1877 осіб. Всього за час пандемії одужало 17204 особи”, — йдеться в повідомленні.
Деталі
Повідомляється, що на ізоляції у тому числі самоізоляції перебуває 543 особи.
“На жаль у Збройних Силах України зареєстрований 52 летальних випадків від ускладнень викликаних гострою респіраторною хворобою COVID-19”, — зазначається в повідомленні.
Так, працівник ЗС України з 15 березня 2021 року перебував на стаціонарному лікуванні у КНП “Чорноморської лікарні” Чорноморської міської ради Одеської області. Не зважаючи на проведену терапію стан здоров’я хворого погіршився. Проведені реанімаційні заходи бажаного ефекту не дали.
“За минулу добу зареєстровано 223 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19. З них до закладів охорони здоров’я госпіталізовано 39 осіб”, — інформує ЗСУ.
Окрім того, від початку вакцинальної кампанії у Збройних Силах України 10444 особи отримали 1 дозу вакцини.
“З них 1697 військових медиків. За минулу добу проти COVID-19 щеплено 1250 осіб”, — йдеться в повідомленні.
Доповнення
В Україні зафіксовано вже 1,519 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, добовий приріст, за 17 березня, — 15,8 тисячі, що найбільше з початку року. При цьому кількість госпіталізованих за добу, як і напередодні, 4,4 тисячі.