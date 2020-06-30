У ЗСУ зафіксовано новий випадок захворювання на COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 30 червня. УНН. У Збройних силах України за добу зафіксовано 1 новий випадок захворювання на COVID-19, всього хворіє 181 особа. Про це повідомляє УНН із посиланням на командування Медичних сил Збройних сил України.
“Станом на 10:00 30 червня в Збройних Силах України хворіє 181 особа на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2.
Всього за час пандемії одужало — 310 осіб, летальних випадків — 5.
На ізоляції перебуває 555 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби — 40 осіб. За минулу добу зареєстровано 1 новий випадок захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19”, — сказано у повідомленні.
Нагадаємо, в Україні на 8:45 30 червня зафіксовано вже понад 44 тисячі випадків коронавірусного захворювання COVID-19, за добу — понад 700.