У ЗСУ за добу виявили 104 нових випадків COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. У Збройних Силах України за минулу добу зареєстровано 104 нових випадків захворювання на COVID-19. Всього станом на 21 березня у Збройних Силах хворіє 2 064 особи, передає УНН із посиланням на Командування Медичних сил ЗСУ.
Деталі
Станом на 10.00 21 березня в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє 2 064 особи.
Всього за час пандемії одужало 17 312 осіб, летальних випадків 52.
На ізоляції (у т.ч. самоізоляції) перебуває 591 особа.
З них до закладів охорони здоров’я госпіталізовано 23 особи.
Від початку вакцинальної кампанії у Збройних Силах України 11 827 осіб отримали 1 дозу вакцини. З них 1 742 військові медики. За минулу добу проти COVID-19 щеплено 463 особи.
Додамо
11 145 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 21 березня 2021 року.