У зоні відчуження затримали білоруса, який "полював" за рогами оленів

"Працівники відділу поліції зони ЧАЕС затримали жителя Білорусі, який в радіусі десяти кілометрів від четвертого енергоблоку полював за оленячими рогами", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 43-річного чоловіка затримав піший патруль поліції у селі Бенівка зони відчуження. За словами білоруса, скинуті тваринами роги він збирав для продажу. Вартість одного кілограма такої здобичі на його батьківщині – 20 дол. Проте фахівці радять і близько не підходити до рогів чорнобильських оленів та косуль і тим більше не зберігати у вигляді різноманітної сувенірної продукції: дозиметр починає реагувати ще за півтора метри до них.

Наразі за цим фактом проводиться перевірка. За перетинання державного кордону України відносно громадянина Білорусі складено адміністративний протокол за ч.1 ст.204 (1) КУаАП. Таке порушення тягне за собою накладення штрафу від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або адміністративний арешт на строк до п'ятнадцяти діб. Після відповідного рішення суду чоловіка передадуть сусідній державі.

Нагадаємо, у зоні відчуження ЧАЕС прикордонники затримали збирача радіоактивного металу.