В зоне отчуждения задержали белоруса, который "охотился" за рогами оленей

"Работники отдела полиции зоны ЧАЭС задержали жителя Беларуси, который в радиусе десяти километров от четвертого энергоблока охотился за оленьими рогами", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 43-летний мужчина задержал пеший патруль полиции в селе Бенивка зоны отчуждения. По словам белоруса, сброшенные животными рога он собирал для продажи. Стоимость одного килограмма такой добычи на его родине - 20 долл. Однако специалисты советуют и близко не подходить к рогам чернобыльских оленей и косуль и тем более не хранить в виде разнообразной сувенирной продукции: дозиметр начинает реагировать еще за полтора метра к ним.

Сейчас по данному факту проводится проверка. За пересечение государственной границы Украины в отношении гражданина Беларуси составлен административный протокол по ч.1 ст.204 (1) КУоАП. Такое нарушение влечет за собой наложение штрафа от ста до двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан или административный арест на срок до пятнадцати суток. После соответствующего решения суда мужчину передадут соседнему государству.

Напомним, в зоне отчуждения ЧАЭС пограничники задержали собирателя радиоактивного металла.