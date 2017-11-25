В зоне отчуждения задержали белоруса, который "охотился" за рогами оленей

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Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 5349 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 6433 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 84411 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 76921 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 90086 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 120694 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 115764 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 146064 просмотра

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Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 107434 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 108848 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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В зоне отчуждения задержали белоруса, который "охотился" за рогами оленей

В зоне отчуждения задержали белоруса, который "охотился" за рогами оленей

Киев  •  УНН

 • 13715 просмотра

КИЕВ. 25 ноября. УНН. В зоне отчуждения ЧАЭС сотрудники полиции задержали гражданина Биларуси, который разыскивал для продажи сброшенные рога оленей. Об этом на своей странице в Facebook сообщает патрульная полиция Украина, передает УНН.

"Работники отдела полиции зоны ЧАЭС задержали жителя Беларуси, который в радиусе десяти километров от четвертого энергоблока охотился за оленьими рогами", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 43-летний мужчина задержал пеший патруль полиции в селе Бенивка зоны отчуждения. По словам белоруса, сброшенные животными рога он собирал для продажи. Стоимость одного килограмма такой добычи на его родине - 20 долл. Однако специалисты советуют и близко не подходить к рогам чернобыльских оленей и косуль и тем более не хранить в виде разнообразной сувенирной продукции: дозиметр начинает реагировать еще за полтора метра к ним.

Сейчас по данному факту проводится проверка. За пересечение государственной границы Украины в отношении гражданина Беларуси составлен административный протокол по ч.1 ст.204 (1) КУоАП. Такое нарушение влечет за собой наложение штрафа от ста до двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан или административный арест на срок до пятнадцати суток. После соответствующего решения суда мужчину передадут соседнему государству.

Напомним, в зоне отчуждения ЧАЭС пограничники задержали собирателя радиоактивного металла.

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