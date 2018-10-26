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У Житомирі пожежа у найбільшому торговельному центрі - людей евакуювали

У Житомирі пожежа у найбільшому торговельному центрі - людей евакуювали

Київ • УНН

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ЖИТОМИР-КИЇВ. 26 жовтня. УНН. У Житомирі сталась пожежа у найбльшому торговельному центрі міста, про це у соцмережах повідомляють очевидці події, передає УНН.

За словами свідків дим пішов із розважального комплексу, згодом людей евакуювали рятувальники, в тому числі, із найближчого до місця задимлення кінотеатру, де якраз тривали сеанси.

“Приїхали рятувальники, зараз бігають люди в протигазах”, — написала у своєму Facebook житомирянка Юлія Чепюк.

“Спокійно дивилися фільм, потроху почали відчувати запах диму і збиралися вийти та повідомити по це робітникам кінотеатру. Нас в таких діях „перегнала“ дівчина з останніх сидінь, за що дякую! дякую за життя! Так як робітники кінотеатру навіть не захотіли повідомити про це другому залу, в якому ми сиділи... ніякого звуку сигналізації, попереджень, тим більше евакуювання”, — написала у своєму Facebook інша житомирянка Наталія Василюк.

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