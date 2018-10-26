В Житомире пожар в крупнейшем торговом центре - людей эвакуировали
Киев • УНН
ЖИТОМИР-КИЕВ. 26 октября. УНН. В Житомире произошел пожар в крупнейшем торговом центре города, об этом в соцсетях сообщают очевидцы происшествия, передает УНН.
По словам свидетелей дым шел из развлекательного комплекса, впоследствии людей эвакуировали спасатели, в том числе, из ближайшего к месту задымления кинотеатра, где как раз продолжались сеансы.
“Приехали спасатели, сейчас бегают люди в противогазах”, — написала в своем Facebook жительница Житомира Юлия Чепюк.
“Спокойно смотрели фильм, понемногу начали чувствовать запах дыма и собирались выйти и сообщить об этом рабочим кинотеатра. Нас в таких действиях „перегнала“ девушка из последних сидений, за что спасибо! Спасибо за жизнь! Так как рабочие кинотеатра даже не захотели сообщить об этом второму залу, в котором мы сидели... никакого звука сигнализации, предупреждений, тем больше эвакуации”, — написала в своем Facebook другая Житомира Наталья Василюк.