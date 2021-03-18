У Зеленського заявили, що цінують ініціативу сенаторів США про надання допомоги Україні у сфері безпеки

Цитата:

"Україна високо цінує ініціативу групи американських сенаторів, які представляють як Демократичну, так і Республіканську партії, щодо допомоги нашій державі у сфері безпеки та стратегічної підтримки. США є стратегічним партнером України, тож завжди раді можливості для зміцнення українсько-американських відносин та поглиблення співпраці, зокрема в секторі національної безпеки", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що можливе надання додаткового фінансування оборонної сфери України допоможе покращити підготовку, озброєння та матеріально-технічне забезпечення військових і пришвидшить перехід українського війська на стандарти НАТО.

"Також вітатимемо призначення спеціального посланника США для участі в переговорах у Нормандському форматі для досягнення миру на Донбасі", - зазначається в повідомленні.

Доповнення

Резолюцію на підтримку України та українського народу внесла на розгляд Конгресу так звана група підтримки України у Палаті представників.



