У Зеленського анонсували засідання Консультаційного комітету Президентів України та Польщі
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. У понеділок, 29 березня, у форматі відеоконференції відбудеться засідання Консультаційного комітету Президентів України та Республіки Польща. Про це інформує пресслужба Глави української держави, передає УНН.
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“29 березня у форматі відеоконференції відбудеться XXІX засідання Консультаційного комітету Президентів України та Республіки Польща. Під час засідання обговорюватиметься стан реалізації домовленостей, досягнутих на рівні Президентів України та Республіки Польща, а також широке коло питань двосторонньої та регіональної взаємодії, зокрема у безпековій, енергетичній та економічній сферах”, - повідомили в пресслужбі.
Деталі
Повідомляється, що під час засідання буде узгоджено графік двосторонніх контактів на найвищому рівні у 2021 році.
Співголовами Комітету є заступник керівника Офісу Президента України, уповноважений Президента України в Консультаційному комітеті Ігор Жовква та уповноважений Президента Республіки Польща з питань створення Бюро зовнішньої політики Кшиштоф Щерський.
Що було раніше
Місяць тому Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Республіки Польща Анджеєм Дудою.