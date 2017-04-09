У збірну України викликано 15 хокеїстів "Донбасу"

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КИЇВ. 9 квітня. УНН. Національна збірна України зібралася провести навчально-тренувальний збір перед стартом домашнього чемпіонату світу в Дивізіоні 1А, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ХК “Донбас”.

До списку гравців, котрі візьмуть участь у підготовчому процесі збірної України, увійшли відразу 15 представників ХК “Донбас”:

Воротар — Богдан Дьяченко

Захисники — Володимир Алексюк, Денис Петрухно, Олександр Побєдоносцев, Всеволод Толстушко, Ігор Кугут

Нападники — Роман Благой, Микита Буценко, Сергій Бабинець, Артем Бондарєв Віктор Захаров, Віталій Лялька, Дмитро Німенко, Шаміль Рамазанов, Олег Шафаренко.

Примітно, що інші учасники підготовчого збору збірної України наразі залишаються невідомими.

Зауважимо, що 22 квітня “жовто-блакитні” стартують в турнірі грою з Угорщиною.

Додамо також, чемпіонат світу в Дивізіоні 1А пройде в Україні вже вдруге. У 2013 році світовий хокейний форум приймав Донецьк.

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