У збірну України викликано 15 хокеїстів "Донбасу"

До списку гравців, котрі візьмуть участь у підготовчому процесі збірної України, увійшли відразу 15 представників ХК “Донбас”:

Воротар — Богдан Дьяченко

Захисники — Володимир Алексюк, Денис Петрухно, Олександр Побєдоносцев, Всеволод Толстушко, Ігор Кугут

Нападники — Роман Благой, Микита Буценко, Сергій Бабинець, Артем Бондарєв Віктор Захаров, Віталій Лялька, Дмитро Німенко, Шаміль Рамазанов, Олег Шафаренко.

Примітно, що інші учасники підготовчого збору збірної України наразі залишаються невідомими.

Зауважимо, що 22 квітня “жовто-блакитні” стартують в турнірі грою з Угорщиною.

Додамо також, чемпіонат світу в Дивізіоні 1А пройде в Україні вже вдруге. У 2013 році світовий хокейний форум приймав Донецьк.