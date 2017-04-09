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В сборную Украины вызвано 15 хоккеистов "Донбасса"

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КИЕВ. 9 апреля. УНН. Национальная сборная Украины собралась провести учебно-тренировочный сбор перед стартом домашнего чемпионата мира в Дивизионе 1А, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ХК “Донбасс”.

В список игроков, которые примут участие в подготовительном процессе сборной Украины вошли сразу 15 представителей ХК “Донбасс”:

Вратарь — Богдан Дьяченко

Защитники — Владимир Алексюк, Денис Петрухно, Александр Победоносцев, Всеволод Толстушко, Игорь Кугут

Нападавшие — Роман Благой, Никита Буценко, Сергей Бабинец, Артем Бондарев Виктор Захаров, Виталий Кукла Дмитрий Нименко, Шамиль Рамазанов, Олег Шафаренко.

Примечательно, что другие участники подготовительного сбора сборной Украины пока остаются неизвестными.

Заметим, что 22 апреля “желто-голубые” стартуют в турнире игрой с Венгрией.

Добавим также, чемпионат мира в Дивизионе 1А пройдет в Украине уже второй раз. В 2013 году мировой хоккейный форум принимал Донецк.

Украинские Национальные Новости

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