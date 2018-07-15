У Запорізькій області сталося ДТП, одна особа загинула
Київ • УНН
КИЇВ. 15 липня. УНН. У Запорізькій області внаслідок ДТП один чоловік загинув, ще троє отримали тілесні ушкодження. Про це повідомив Відділ комунікації поліції Запорізької області, передає УНН.
Як розповіли правоохоронці, до Приазовського відділення поліції надійшло повідомлення про ДТП в селі Олексанрівка.
“Не впевнившись в безпеці маневру, водій автомобіля ВАЗ-2121, 2001 року народження, виїхав на зустрічну смугу руху та скоїв зіткнення з автомобілем ВАЗ 2101 під керуванням мешканця Приазовського району 1960 року народження. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди водій автомобілю ВАЗ-2101 помер в кареті швидкої медичної допомоги. Пасажири обох автомобілів, чоловік 2001 року народження та жінка 1990 року народження отримали тілесні ушкодження”, — розповіли у прес-службі.
Працівники поліції встановили, що водій автомобіля ВАЗ-2121 перебував у стані алкогольного сп’яніння та не мав посвідчення водія на право керування транспортним засобом відповідної категорії. Порушника затримано в порядку статті 208 Кримінального-процесуального кодексу. З тілесними ушкодженнями останнього госпіталізовано до місцевої лікарні де він перебуває під конвоєм.
Відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Триває досудове розслідування.
Нагадаємо, у Виноградівському району (Закарпатська область) п’яний водій на “Аudі” виїхав на зустрічну й зіткнувся з автомобілем “Volkswagen Gоlf”, у наслідок чого постраждало шестеро людей, у тому числі двоє дітей.