У Запорізькій області понад 270 людей звернулися до лікарень з отруєнням
Київ • УНН
КИЇВ. 8 серпня. УНН. За минулий тиждень - з 27 липня по 2 серпня - фахівці державної установи "Запорізький обласний лабораторний центр МОЗ" розслідували 278 випадків захворювань на гостру кишкову інфекцію (ГКІ), передає УНН із посиланням на прес-службу установи.
"Рівень захворюваності склав 16,1, що на 45,8% нижче максимального рівня (максимальний рівень – 29,7)", - повідомили у центрі.
Відзначається, що 58,5% хворих отруїлися продуктами харчування домашнього виготовлення. У 24,2% випадків хворі купували продукти харчування в місцях стихійної торгівлі, в 17,8% - на узаконених ринках, уточнили в центрі.
Нагадаємо, за даними ВООЗ, неякісне харчування щороку забирає життя до півмільйона людей.
За словами Сергія Тригубенка, десять років тому в середньому фіксувалося близько 30-50 спалахів масових отруєнь на рік. Сьогодні ж ця цифра досягає значення 200 випадків.
“Маємо збільшення мінімум у 4 рази. І ця статистика підтверджує, що обрана Україною модель адміністрування продуктового ринку просто не працює”, — сказав політик, зауваживши, що ситуація зміниться лише тоді, коли “запрацює принцип особистої відповідальності”.