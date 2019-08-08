У Запорізькій області понад 270 людей звернулися до лікарень з отруєнням

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КИЇВ. 8 серпня. УНН. За минулий тиждень - з 27 липня по 2 серпня - фахівці державної установи "Запорізький обласний лабораторний центр МОЗ" розслідували 278 випадків захворювань на гостру кишкову інфекцію (ГКІ), передає УНН із посиланням на прес-службу установи.

"Рівень захворюваності склав 16,1, що на 45,8% нижче максимального рівня (максимальний рівень – 29,7)", - повідомили у центрі.

Відзначається, що 58,5% хворих отруїлися продуктами харчування домашнього виготовлення. У 24,2% випадків хворі купували продукти харчування в місцях стихійної торгівлі, в 17,8% - на узаконених ринках, уточнили в центрі.

Нагадаємо, за даними ВООЗ, неякісне харчування щороку забирає життя до півмільйона людей.

За словами Сергія Тригубенка, десять років тому в середньому фіксувалося близько 30-50 спалахів масових отруєнь на рік. Сьогодні ж ця цифра досягає значення 200 випадків.

“Маємо збільшення мінімум у 4 рази. І ця статистика підтверджує, що обрана Україною модель адміністрування продуктового ринку просто не працює”, — сказав політик, зауваживши, що ситуація зміниться лише тоді, коли “запрацює принцип особистої відповідальності”.

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