В Запорожской области более 270 человек обратились в больницы с отравлением
Киев • УНН
КИЕВ. 8 августа. УНН. За прошедшую неделю - с 27 июля по 2 августа - специалисты государственного учреждения "Запорожский областной лабораторный центр Минздрава" расследовали 278 случаев заболеваний острой кишечной инфекцией (ОКИ), передает УНН со ссылкой на пресс-службу учреждения.
"Уровень заболеваемости составил 16,1, что на 45,8% ниже максимального уровня (максимальный уровень - 29,7)", - сообщили в центре.
Отмечается, что 58,5% больных отравились продуктами питания домашнего изготовления. В 24,2% случаев больные покупали продукты питания в местах стихийной торговли, в 17,8% - на узаконенных рынках, уточнили в центре.
Напомним, по данным ВОЗ, некачественное питание ежегодно уносит жизни до полумиллиона человек.
По словам Сергея Тригубенко, десять лет назад в среднем фиксировалось около 30-50 вспышек массовых отравлений в год. Сегодня же эта цифра достигает значения 200 случаев.
"Есть увеличение минимум в 4 раза. И эта статистика подтверждает, что выбранная Украиной модель администрирования продуктового рынка просто не работает", - сказал политик, отметив, что ситуация изменится только тогда, когда "заработает принцип личной ответственности".