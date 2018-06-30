У Запорізькій області через сильний вітер на жінку впало дерево
Київ • УНН
КИЇВ. 30 червня. УНН. На Іванівських островах біля міста Енергодар пориви сильного вітру повалили дерево на жінку. Вона отримала сильні поранення. Про це повідомила прес-служба ГУ ДСНС України у Запорізькій області, передає УНН.
"29 червня о 19:45 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про те, що в акваторії Каховського водосховища на Іванівських островах біля міста Енергодар необхідна допомога у рятуванні людей з острову", – йдеться в повідомленні.
З'ясувалося, що місцева родина вирішила відпочити на природі та відправилася на Іванівський острів. Однак через деякий час погода почала стрімко мінятися.
"Пориви сильного вітру повалили дерево на жінку, яка отримала сильні поранення, і тому самостійно добратись до берега вони не можуть", – зазначили у ДСНС.
За допомогою моторного човна рятувальники дісталися до острову та за допомогою рятувальної мотузки та бензопили вивільнили верхню кінцівку жінки.
Врятованих 38-річну жінку та її 15-річну доньку переправили до пляжу "Сонячний", де передали їх медикам карети швидкої допомоги.
Нагадаємо, щонайменше 22 особи загинуло унаслідок повені та зсувів у Північному В'єтнамі.