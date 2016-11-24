У Запоріжжі в пожежі загинула власниця квартири

Прибувши на місце події, рятувальники під час ліквідації пожежі виявили бездиханне тіло. Так, а кухні власної квартири загинула 41-річна жінка.

Зі слів свідків, жінка мешкала сама, спиртним не зловживала. Однак, її житло було дуже захламлене. Тому причин возгоряння достатньо.

В ДСНС обставини та причини пожежі з’ясовують.