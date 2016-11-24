У Запоріжжі в пожежі загинула власниця квартири
Київ • УНН
ЗАПОРІЖЖЯ-КИЇВ. 24 листопада. УНН. Вчора по вулиці Сергія Синенка у Запоріжжі внаслідок пожежі загинула жінка. Про це повідомили у відділі комунікації ГУ ДСНС України в Запорізькій області, передає УНН.
Прибувши на місце події, рятувальники під час ліквідації пожежі виявили бездиханне тіло. Так, а кухні власної квартири загинула 41-річна жінка.
Зі слів свідків, жінка мешкала сама, спиртним не зловживала. Однак, її житло було дуже захламлене. Тому причин возгоряння достатньо.
В ДСНС обставини та причини пожежі з’ясовують.