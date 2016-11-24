В Запорожье при пожаре погибла хозяйка квартиры
Киев • УНН
ЗАПОРОЖЬЕ-КИЕВ. 24 ноября. УНН. Вчера по улице Сергея Синенко в Запорожье в результате пожара погибла женщина. Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУ ГосЧС Украины в Запорожской области, передает УНН.
Прибыв на место происшествия, спасатели во время ликвидации пожара обнаружили бездыханное тело. Так, на кухне своей квартиры погибла 41-летняя женщина.
По словам свидетелей, женщина проживала сама, спиртным не злоупотребляла. Однако, ее жилье было очень захламлено. Поэтому причин возгорания достаточно.
В ГосЧС обстоятельства и причины пожара выясняются.