В Запорожье при пожаре погибла хозяйка квартиры

Прибыв на место происшествия, спасатели во время ликвидации пожара обнаружили бездыханное тело. Так, на кухне своей квартиры погибла 41-летняя женщина.

По словам свидетелей, женщина проживала сама, спиртным не злоупотребляла. Однако, ее жилье было очень захламлено. Поэтому причин возгорания достаточно.

В ГосЧС обстоятельства и причины пожара выясняются.