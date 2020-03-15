У заклади охорони здоров’я по Україні завтра передадуть 10 млн масок - Шмигаль
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Завтра, 16 березня, в заклади охорони здоров’я по України передадуть 10 млн масок. Про це у Telegram написав прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує УНН.
"10 мільйонів медичних масок завтра передаєм в заклади охорони здоров’я по всій Україні! Перевірив сьогодні особисто обласні медичні склади, спільно з головним державним санітарним лікарем України Віктором Ляшком. На складах порядок", - написав Шмигаль.
За його словами, на складах наявні медичні засоби у наступній кількості:
- Маски - 10 млн шт,
- Апарати для штучної вентиляції легень портативні - 69 шт,
- Пульсоксиметри - 1350 одиниць,
- Дихальний апарат ручний силіконовий - 1180 одиниць,
- Насос інфузійний - 1330 одиниць,
- Концентратор кисневий - 34 одиниць.
"Продовжуємо активно працювати з виробниками, постачальниками та продавцями масок та інших засобів індивідуального захисту з метою нормалізації ситуації в мережах аптек. Маємо попередні домовленості з міжнародними партнерами про поставки в Україну мільйонів масок та необхідного обладнання", - написав Шмигаль.
Нагадаємо, лікар-епідеміолог, начальник ГУ Держпродспоживслужби в Києві Олег Рубан в ексклюзивному інтерв’ю УНН розповів, що у Києві не контролюють ціни виробників на продукти харчування, маски та антисептики, вся відповідальність за підвищені ціни на маски лежить на самих виробниках.