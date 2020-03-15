В учреждения здравоохранения по Украине завтра передадут 10 млн масок - Шмыгаль
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. Завтра, 16 марта, в учреждения здравоохранения по Украине передадут 10 млн масок. Об этом в Telegram написал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, информирует УНН.
"10 млн медицинских масок завтра передадим в учреждения здравоохранения по всей Украине! Проверил сегодня лично областные медицинские склады, совместно с главным государственным санитарным врачом Украины Виктором Ляшко. На складах порядок", - написал Шмыгаль.
По его словам, на складах есть медицинские средства в следующем количестве:
- Маски - 10 млн шт,
- Аппараты для искусственной вентиляции легких портативные - 69 шт,
- Пульсоксиметры - 1350 единиц,
- Дыхательный аппарат ручной силиконовый - 1180 единиц,
- Насос инфузионный - 1330 единиц,
- Концентратор кислородный - 34 единиц.
"Продолжаем активно работать с производителями, поставщиками и продавцами масок и других средств индивидуальной защиты с целью нормализации ситуации в сетях аптек. Есть предварительные договоренности с международными партнерами о поставках в Украину миллионов масок и необходимого оборудования", - написал Шмыгаль.
Напомним, врач-эпидемиолог, начальник ГУ Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан в эксклюзивном интервью УНН рассказал, что в Киеве не контролируют цены производителей на продукты питания, маски и антисептики, вся ответственность за повышенные цены на маски лежит на самих производителях.