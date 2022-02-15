У ЄС застерігають щодо нових загроз російського “визнання Л/ДНР”
Київ • УНН
КИЇВ. 15 лютого. УНН. Якщо Росія офіційно “визнає” так звані “ДНР” і “ЛНР”, то у російської сторони виникнуть додаткові територіальні претензії до України. Про це попередив глава представництва Євросоюзу в Україні Матті Маасікас у вівторок, пише УНН.
Цитата:
“У разі офіційного оформлення можуть виникнути додаткові територіальні претензії до України”, — написав Маасікас у Twitter.
Контекст
Депутати Держдуми Росії раніше 15 лютого більшістю голосів підтримали проект від Комуністичної партії РФ про визнання так званих “ДНР” та “ЛНР”.
Як заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, у разі офіційного визнання так званих “ДНР” та “ЛНР” Росія де-факто та де-юре вийде з Мінських угод.