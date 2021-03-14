У Ялті побудують установку для опріснення морської води
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. В районі Ялти за 3 млрд рублів побудують установку для опріснення морської води. Про це повідомив підконтрольний Росії глава Криму Сергій Аксьонов, пише УНН з посиланням на Крим.Реалії.
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“Упевнений, що тільки опріснення дасть позитивний результат. За ялтинської майданчику готується техніко-економічне обґрунтування, загальний обсяг коштів, який приблизно сьогодні прикидали — близько 3 млрд рублів. Джерела фінансування є, в принципі, там до робіт вже приступили. У зв’язку з режиму санкції ми нюанси публічно не озвучуємо. Загалом можу сказати, що динаміка націлене на те, щоб прийняти управлінські рішення до опріснювальної установки, щоб курортний сезон пройшов комфортно”, — сказав Аксьонов.
Контекст
Як повідомляв УНН, у Криму три водосховища наближаються до “мертвого обсягу”.
Зокрема, протягом 2020 року сумарний запас води у водосховищах Криму становив 31.308 млн куб.м, що на 61.672 млн куб.м менше, ніж станом на початок року.
Так, філія “Води Криму” в Алушті провела переговори з власниками джерел з питання придбання у них води.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що відновлення подачі дніпровської води в анексований Крим можливе тільки після його деокупації.