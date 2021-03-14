У Ялті побудують установку для опріснення морської води

ukru
21:00 • 32816 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 71164 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

18 березня, 17:51 • 58858 перегляди

Білий дім оприлюднив заяву за підсумками телефонної розмови Трампа та путіна: деталі

18 березня, 17:38 • 100897 перегляди

Переговори щодо впровадження морського перемир'я розпочнуться негайно на Близькому Сході — Білий дім

18 березня, 16:31 • 67791 перегляди

У Білому домі заявили, що розмова Трампа та путіна завершена

Ексклюзив
18 березня, 10:51 • 97479 перегляди

Які парфуми обрати навесні 2025: тренди та поради експерта

18 березня, 10:29 • 116614 перегляди

У Києві наземний громадський транспорт курсуватиме під час тривог

17 березня, 19:38 • 144739 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 184221 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

Ексклюзив
17 березня, 14:49 • 312210 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

3.1 м/с
69 %
755 мм
Похмуро, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Білий дім оприлюднить заяву за результатами розмови Трампа і путіна

Білий дім оприлюднить заяву за результатами розмови Трампа і путіна

18 березня, 17:01 • 104059 перегляди
рф стягує війська до Бєлгородщини, Сили оборони реагують на загрози - Коваленко

рф стягує війська до Бєлгородщини, Сили оборони реагують на загрози - Коваленко

18 березня, 17:18 • 101967 перегляди
путін заявив про обмін полоненими з Україною 19 березня: росЗМІ про деталі розмови з Трампом

путін заявив про обмін полоненими з Україною 19 березня: росЗМІ про деталі розмови з Трампом

18 березня, 17:25 • 105546 перегляди
путін підтримав пропозицію про взаємну відмову рф та України на 30 днів від ударів по енергетиці - росЗМІ

путін підтримав пропозицію про взаємну відмову рф та України на 30 днів від ударів по енергетиці - росЗМІ

18 березня, 17:31 • 101216 перегляди
Деталі розмови Трампа і путіна: у кремлі опублікували заяву

Деталі розмови Трампа і путіна: у кремлі опублікували заяву

18 березня, 17:53 • 96896 перегляди
Публікації
Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

18 березня, 16:04 • 60429 перегляди
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 312211 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 246218 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 339878 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 333314 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 64519 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 110186 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 110970 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 107926 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 121359 перегляди
Актуальне
У Ялті побудують установку для опріснення морської води

У Ялті побудують установку для опріснення морської води

Київ • УНН

 • 22947 перегляди

КИЇВ. 14 березня. УНН. В районі Ялти за 3 млрд рублів побудують установку для опріснення морської води. Про це повідомив підконтрольний Росії глава Криму Сергій Аксьонов, пише УНН з посиланням на Крим.Реалії.

Цитата

“Упевнений, що тільки опріснення дасть позитивний результат. За ялтинської майданчику готується техніко-економічне обґрунтування, загальний обсяг коштів, який приблизно сьогодні прикидали — близько 3 млрд рублів. Джерела фінансування є, в принципі, там до робіт вже приступили. У зв’язку з режиму санкції ми нюанси публічно не озвучуємо. Загалом можу сказати, що динаміка націлене на те, щоб прийняти управлінські рішення до опріснювальної установки, щоб курортний сезон пройшов комфортно”, — сказав Аксьонов.

Контекст

Як повідомляв УНН, у Криму три водосховища наближаються до “мертвого обсягу”.

Зокрема, протягом 2020 року сумарний запас води у водосховищах Криму становив 31.308 млн куб.м, що на 61.672 млн куб.м менше, ніж станом на початок року.

Так, філія “Води Криму” в Алушті провела переговори з власниками джерел з питання придбання у них води.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що відновлення подачі дніпровської води в анексований Крим можливе тільки після його деокупації.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Суспільство

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$226.90
Brent
$70.58
Bitcoin
$82,263.30
S&P 500
$5,619.93
Газ TTF
$40.76
Золото
$3,042.90
Ethereum
$1,904.79