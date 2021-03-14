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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 47896 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
20:50 • 66518 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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В Ялте построят установку для опреснения морской воды

В Ялте построят установку для опреснения морской воды

Киев  •  УНН

 • 22945 просмотра

КИЕВ. 14 марта. УНН. В районе Ялты за 3 млрд рублей построят установку для опреснения морской воды. Об этом сообщил подконтрольный России глава Крыма Сергей Аксенов, пишет УНН со ссылкой на Крим.Реалии.

Цитата

“Уверен, что только опреснения даст положительный результат. По ялтинской площадке готовится технико-экономическое обоснование, общий объем средств, который примерно сегодня прикидывали — около 3 млрд рублей. Источники финансирования, в принципе, там к работам уже приступили. В связи с режима санкции мы нюансы публично не озвучиваем. В общем могу сказать, что динамика нацелено на то, чтобы принять управленческие решения к опреснительной установке, чтобы курортный сезон прошел комфортно”, — сказал Аксенов.

Контекст

Как сообщал УНН, в Крыму три водохранилища приближаются к “мертвому объему”.

В частности, в течение 2020 суммарный запас воды в водохранилищах Крыма составил 31.308 млн куб.м, что на 61.672 млн куб.м меньше, чем по состоянию на начало года.

Так, филиал “Воды Крыма” в Алуште провела переговоры с владельцами источников по вопросу приобретения в них воды.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил , что восстановление подачи днепровской воды в аннексирован Крым возможно только после его деоккупации.

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