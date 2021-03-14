В Ялте построят установку для опреснения морской воды
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. В районе Ялты за 3 млрд рублей построят установку для опреснения морской воды. Об этом сообщил подконтрольный России глава Крыма Сергей Аксенов, пишет УНН со ссылкой на Крим.Реалии.
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“Уверен, что только опреснения даст положительный результат. По ялтинской площадке готовится технико-экономическое обоснование, общий объем средств, который примерно сегодня прикидывали — около 3 млрд рублей. Источники финансирования, в принципе, там к работам уже приступили. В связи с режима санкции мы нюансы публично не озвучиваем. В общем могу сказать, что динамика нацелено на то, чтобы принять управленческие решения к опреснительной установке, чтобы курортный сезон прошел комфортно”, — сказал Аксенов.
Контекст
Как сообщал УНН, в Крыму три водохранилища приближаются к “мертвому объему”.
В частности, в течение 2020 суммарный запас воды в водохранилищах Крыма составил 31.308 млн куб.м, что на 61.672 млн куб.м меньше, чем по состоянию на начало года.
Так, филиал “Воды Крыма” в Алуште провела переговоры с владельцами источников по вопросу приобретения в них воды.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил , что восстановление подачи днепровской воды в аннексирован Крым возможно только после его деоккупации.