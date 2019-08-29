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У ВР створено Лічильну комісію

У ВР створено Лічильну комісію

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 серпня. УНН. Народні депутати підтримали постанову про створення Лічильної комісії Верховної Ради 9 скликання, передає кореспондент УНН.

Лічильна комісія створена відповідно до статті 17 Регламенту Верховної Ради України.

До складу Лічильної комісії обрано народних депутатів України:

від політичної партії "Слуга Народу"
Грищук Роман
Жмеренецький Олексій
Корнієнко Олександр
Корявченков Юрій
Криворучкіна Олена
Культенко Артем
Савченко Ольга
Ясько Єлизавета

від політичної партії "Опозиційна платформа – За життя"
Павленко Юрій
Пузанов Олександр

від політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина"
Дубіль Валерій

від політичної партії "Європейська Солідарність"
Саврасов Максим

від політичної партії "Голос"
Устінова Олександра.

Постанову підтримали - 389 нардепів, один - утримався. 

Нагадаємо, під час першого робочого засідання нардепи планують затвердити склад нового уряду. 

Українські Національні Новини

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