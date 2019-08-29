У ВР створено Лічильну комісію
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. Народні депутати підтримали постанову про створення Лічильної комісії Верховної Ради 9 скликання, передає кореспондент УНН.
Лічильна комісія створена відповідно до статті 17 Регламенту Верховної Ради України.
До складу Лічильної комісії обрано народних депутатів України:
від політичної партії "Слуга Народу"
Грищук Роман
Жмеренецький Олексій
Корнієнко Олександр
Корявченков Юрій
Криворучкіна Олена
Культенко Артем
Савченко Ольга
Ясько Єлизавета
від політичної партії "Опозиційна платформа – За життя"
Павленко Юрій
Пузанов Олександр
від політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина"
Дубіль Валерій
від політичної партії "Європейська Солідарність"
Саврасов Максим
від політичної партії "Голос"
Устінова Олександра.
Постанову підтримали - 389 нардепів, один - утримався.
Нагадаємо, під час першого робочого засідання нардепи планують затвердити склад нового уряду.