У Волкера та Суркова наразі немає запланованих зустрічей
Київ • УНН
КИЇВ. 24 липня. УНН. У спеціального представника США по Україні Курта Волкера наразі немає запланованих зустрічей з помічником президента Росії Владиславом Сурковим, який курує ситуацію на Донбасі. Про це Волкер повідомив в ефірі каналу "112 Україна", передає УНН.
"У нас немає наразі запланованої зустрічі. Я завжди відкритий до зустрічі з ним. Останній раз, коли ми спілкувались, – це був січень, і після цього він був знову призначений на свою посаду. Ми обмінялися короткими фразами", - повідомив Волкер.
Як повідомляв УНН, помічник президента Росії Владислав Сурков, перепризначений на цю посаду, продовжить курувати в Кремлі врегулювання конфлікту на сході України.
Також спецпредставник США щодо України Курт Волкер заявив, що очікує активізації роботи з РФ після переобрання президентом Володимира Путіна, згадавши, що з січня не мав зустрічей зі своїм російським колегою Владиславом Сурковим, з яким обговорюється врегулювання ситуації на Донбасі.