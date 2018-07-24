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У Волкера та Суркова наразі немає запланованих зустрічей

У Волкера та Суркова наразі немає запланованих зустрічей

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 липня. УНН. У спеціального представника США по Україні Курта Волкера наразі немає запланованих зустрічей з помічником президента Росії Владиславом Сурковим, який курує ситуацію на Донбасі. Про це Волкер повідомив в ефірі каналу "112 Україна", передає УНН.

"У нас немає наразі запланованої зустрічі. Я завжди відкритий до зустрічі з ним. Останній раз, коли ми спілкувались, – це був січень, і після цього він був знову призначений на свою посаду. Ми обмінялися короткими фразами", - повідомив Волкер.

Як повідомляв УНН, помічник президента Росії Владислав Сурков, перепризначений на цю посаду, продовжить курувати в Кремлі врегулювання конфлікту на сході України.

Також спецпредставник США щодо України Курт Волкер заявив, що очікує активізації роботи з РФ після переобрання президентом Володимира Путіна, згадавши, що з січня не мав зустрічей зі своїм російським колегою Владиславом Сурковим, з яким обговорюється врегулювання ситуації на Донбасі.

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