В Волкера и Суркова пока нет запланированных встреч

"У нас нет пока запланированной встречи. Я всегда открыт к встрече с ним. Последний раз, когда мы общались, - это был январь, и после этого он был вновь назначен на свой пост. Мы обменялись короткими фразами", - сообщил Волкер.

Как сообщал УНН, помощник президента России Владислав Сурков, который переназначен на эту должность, продолжит курировать в Кремле урегулирование конфликта на востоке Украины.

Также спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что ожидает активизации работы с РФ после переизбрания президентом Владимира Путина, вспомнив, что с января не было встреч с российским коллегой Владиславом Сурковым, с которым обсуждается урегулирования ситуации в Донбассе.