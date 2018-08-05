У водах Венеції загинуло три людини
Київ • УНН
КИЇВ. 5 серпня. УНН. У результаті двох інцидентів у венеціанській лагуні за 2 дні загинуло 3 людини, 8 отримали поранення. Про це повідомляє УНН з посиланням на Deutsche Welle.
У п’ятницю, 3 серпня, незадовго до півночі моторний човен врізався в рибальський човен, обидва 69-річних рибалок загинули. Молоді люди, що знаходилися в моторному човні, відбулися травмами. У суботу інший човен перекинувся на великій хвилі — 1 людина загинула, 4 отримали поранення.
Ці інциденти знову оживили дискусію про те, що лагуна і канали перевантажені великою кількістю водного транспорту. “На жаль, Венеція перетворилася в морській автобан, на якому човни влаштовують гонки без правил”, — заявив місцевий політик Стефано Педіч. “Протести рибалок і гондольєрів ніхто не чує”, — підкреслив він. У місті багато хто підтримує повну заборону використання моторних човнів.
Нагадаємо, лише з початку липня на водоймах країни загинуло 189 українців.