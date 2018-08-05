В водах Венеции погибло три человека

В пятницу, 3 августа, незадолго до полуночи моторная лодка врезалась в рыбацкую лодку, оба 69-летних рыбаков погибли. Молодые люди, находившиеся в моторной лодке, отделались травмами. В субботу другая лодка перевернулась на большой волне — 1 человек погиб, 4 получили ранения.

Эти инциденты вновь оживили дискуссию о том, что лагуна и каналы перегружены большим количеством водного транспорта. “К сожалению, Венеция превратилась в морской автобан, на котором лодки устраивают гонки без правил”, — заявил местный политик Стефано Педич. “Протесты рыбаков и гондольеров никто не слышит”, — подчеркнул он. В городе многие поддерживают полный запрет использования моторных лодок.

Напомним, только с начала июля на водоемах страны погибло 189 украинцев.