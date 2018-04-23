У Вірменії призначили виконувача обов'язків прем'єр-міністра
Київ • УНН
КИЇВ. 23 квітня. УНН. У Єревані відбулося екстрене засідання кабінету міністрів, на якому виконувачем обов'язків глави уряду призначили першого віце-прем'єра Карена Карапетяна. Про це повідомляє УНН з посиланням на News.am.
"З урахуванням неможливості виконання обов'язків прем'єр-міністра Сержем Саргсяном на підставі заяви останнього про відставку і в установленому порядку до виконання обов'язків глави уряду приступив перший віце-прем'єр Карен Карапетян", - ідеться у повідомленні.
Як повідомляв УНН, 22 квітня в Єревані пройшов мітинг проти колишнього президента Вірменії Сержа Саргсяна, 17 квітня обраного прем’єр-міністром.
За оцінками поліції, у ньому взяли участь 35 тисяч осіб, за оцінками опозиції — 160 тисяч. Цей мітинг став наймасовішим за 10 днів акцій проти Саргсяна, якого учасники протесту звинувачують у неефективному управлінні економікою. Акції проти прем’єра очолив депутат парламенту, глава опозиційної фракції “Елк” Нікол Пашинян.
Сьогодні до активістів приєдналися студенти і оголосили стайк.
23 квітня Серж Саргсян пішов у відставку.