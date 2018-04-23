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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Армении назначили исполняющего обязанности премьер-министра

Киев • УНН

 • 9591 просмотра

КИЕВ. 23 апреля. УНН. В Ереване состоялось экстренное заседание кабинета министров, на котором исполняющим обязанности главы правительства назначен первый вице-премьер Карена Карапетяна. Об этом сообщает УНН со ссылкой на News.am.

В Армении назначили исполняющего обязанности премьер-министра

"С учетом невозможности выполнения обязанностей премьер-министра Сержем Саргсяном на основании заявления последнего об отставке и в установленном порядке к исполнению обязанностей главы правительства приступил первый вице-премьер Карен Карапетян", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, 22 апреля в Ереване прошел митинг против бывшего президента Армении Сержа Саргсяна, 17 апреля избранного премьер-министром.

По оценкам полиции, в нем приняли участие 35 000 человек, по оценкам оппозиции - 160000. Этот митинг стал самым массовым за 10 дней акций против Саргсяна, которого протестующие обвиняют в неэффективном управлении экономикой . Акции против премьера возглавил депутат парламента, глава оппозиционной фракции "Элк" Никол Пашинян.

Сегодня к активистам присоединились студенты и объявили стайка.

23 апреля Серж Саргсян ушел в отставку.

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