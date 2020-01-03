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У Вінниці відправили за ґрати працівника в’язниці за збут наркотиків

У Вінниці відправили за ґрати працівника в’язниці за збут наркотиків

Київ • УНН

 • 13222 перегляди

КИЇВ. 3 січня. УНН. У Вінниці суд відправив за ґрати на 6 років працівника в’язниці, який збував наркотики. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу прокуратури Вінницької області.

"Вінницьким міським судом завершено розгляд кримінального провадження, досудове розслідування в якому здійснювалось слідчими прокуратури Вінницької області, та засуджено до 6 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна інспектора відділу режиму і охорони Вінницької установи виконання покарань управління №1 за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України (незаконне зберігання та перевезення з метою збуту особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин, а також незаконна передача цих наркотичних засобів та психотропних речовин у місця позбавлення волі)", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, у Житомирі правоохоронці блокували постачання наркотичних засобів та психотропних речовин до однієї з установ виконання покарань.

Українські Національні Новини

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