В Виннице отправили за решетку работника тюрьмы за сбыт наркотиков

"Винницким городским судом завершено рассмотрение уголовного производства, досудебное расследование в котором осуществлялось следователями прокуратуры Винницкой области, и приговорен к 6 годам лишения свободы с конфискацией всего имущества инспектор отдела режима и охраны Винницкого учреждения исполнения наказаний управление №1 за совершение уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 307 УК Украины (незаконное хранение и перевозка с целью сбыта особо опасных наркотических средств и психотропных веществ, а также незаконная передача этих наркотических средств и психотропных веществ в места лишения свободы)", - сказано в сообщении.

Напомним, в Житомире правоохранители блокировали поставки наркотических средств и психотропных веществ в одной из учреждений исполнения наказаний.