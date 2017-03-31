У відеоролику показали чотирилапих помічників українських військових
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. У зворушливому відеоролику, знятому Військовим телебаченням України, показали чотирилапих помічників, які допомагають українським військовим нести службу в зоні проведення АТО. Відеоролик розміщений на сторінці Міністерства оборони України у Facebook, передає УНН.
“Дуже зворушливе відео про чотирилапих помічників наших воїнів. Фронтові друзі. Назавжди”, - йдеться в описі до відео.
У ролику помітно, що разом з військовими службу несуть і цуценята, і дорослі треновані собаки.
Як повідомляв УНН, у відеоролику показали будні українських морпіхів.