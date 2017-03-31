В видеоролике показали четвероногих помощников украинских военных
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. В трогательном видеоролике, снятом Военным телевидением Украины, показали четвероногих помощников, которые помогают украинским военным нести службу в зоне проведения АТО. Видеоролик размещен на странице Министерства обороны Украины в Facebook, передает УНН.
"Очень трогательное видео о четвероногих помощниках наших воинов. Фронтовые друзья. Навсегда", - говорится в описании к видео.
В ролике видно, что вместе с военными службу несут и щенки, и взрослые тренированные собаки.
Как сообщал УНН, в видеоролике показали будни украинских морпехов.