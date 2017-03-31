В видеоролике показали четвероногих помощников украинских военных

"Очень трогательное видео о четвероногих помощниках наших воинов. Фронтовые друзья. Навсегда", - говорится в описании к видео.

В ролике видно, что вместе с военными службу несут и щенки, и взрослые тренированные собаки.

Как сообщал УНН, в видеоролике показали будни украинских морпехов.