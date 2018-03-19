У великих містах кількість безробітних з вищою освітою перевищує 80% - Служба зайнятості
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Серед безробітних майже 42% мають вищу освіту, а у таких містах, як Київ, Одеса, Харків, Львів, Суми, Дніпро, — 80-90% безробітних з вищою освітою. Про це на круглому столі “Майбутнє ринку праці в Україні” сказала заступник голови Державної служби зайнятості Юлія Жовтяк, передає кореспондент УНН.
“Професійно кваліфікаційний дисбаланс є однією з найбільш гострих проблем на ринку праці — 70% випускників мають вищу освіту, 30% — професійну. При цьому в Європі ситуація прямо протилежна. Серед усіх безробітних майже 42% мають вищу освіту, а є міста: Київ, Одеса, Харків, Львів, Суми, Дніпро, де 80-90% безробітних з вищою освітою”, — повідомила вона.
Як уточнила Ю.Жовтяк, кількість безробітних в Україні сягає 1 млн 700 тисяч осіб, при цьому на обліку в Державній службі зайнятості станом на 1 січня зареєстровано 354 тисячі осіб, а допомогу по безробіттю отримують 284 тисячі осіб.
Нагадаємо, протягом попереднього місяця кількість зареєстрованих безробітних в Україні зросла майже на 5 тисяч осіб, або на близько 1,3%.