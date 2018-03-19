В крупных городах количество безработных с высшим образованием превышает 80% - Служба занятости

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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 21463 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 27737 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 73287 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 79663 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 102471 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 109498 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 116749 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 121991 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 133146 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
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В крупных городах количество безработных с высшим образованием превышает 80% - Служба занятости

В крупных городах количество безработных с высшим образованием превышает 80% - Служба занятости

Киев  •  УНН

 • 17326 просмотра

КИЕВ. 19 марта. УНН. Среди безработных почти 42% имеют высшее образование, а в таких городах, как Киев, Одесса, Харьков, Львов, Сумы, Днепр, - 80-90% безработных с высшим образованием. Об этом на круглом столе "Будущее рынка труда в Украине" сказала заместитель председателя Государственной службы занятости Юлия Жовтяк, передает корреспондент УНН.

“Профессионально квалификационный дисбаланс является одной из наиболее острых проблем на рынке труда — 70% выпускников имеют высшее образование, 30% — профессиональное. При этом в Европе ситуация прямо противоположная. Среди всех безработных почти 42% имеют высшее образование, а есть города Киев, Одесса, Харьков, Львов, Сумы, Днепр, где 80-90% безработных с высшим образованием”, — сообщила она.

Как уточнила Ю.Жовтяк, количество безработных в Украине составляет 1 млн 700 тысяч человек, при этом на учете в Государственной службе занятости по состоянию на 1 января зарегистрировано 354 тысяч человек, а пособие по безработице получают 284 тысяч человек.

Напомним, в течение предыдущего месяца количество зарегистрированных безработных в Украине выросло почти на 5 тысяч человек, или на около 1,3%.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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