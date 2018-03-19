В крупных городах количество безработных с высшим образованием превышает 80% - Служба занятости

“Профессионально квалификационный дисбаланс является одной из наиболее острых проблем на рынке труда — 70% выпускников имеют высшее образование, 30% — профессиональное. При этом в Европе ситуация прямо противоположная. Среди всех безработных почти 42% имеют высшее образование, а есть города Киев, Одесса, Харьков, Львов, Сумы, Днепр, где 80-90% безработных с высшим образованием”, — сообщила она.

Как уточнила Ю.Жовтяк, количество безработных в Украине составляет 1 млн 700 тысяч человек, при этом на учете в Государственной службе занятости по состоянию на 1 января зарегистрировано 354 тысяч человек, а пособие по безработице получают 284 тысяч человек.

Напомним, в течение предыдущего месяца количество зарегистрированных безработных в Украине выросло почти на 5 тысяч человек, или на около 1,3%.